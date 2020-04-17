Нарушитель самоизоляции убежал от патрульных на улице

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В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как спортсмен, нарушивший самоизоляционный режим, убегает от правоохранителей. ролик сняли очевидцы.

Контент был размещен в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. При просмотре можно увидеть, как двое правоохранителей занимаются проверкой нарушителя по электронным гаджетам. В этот момент мужчина, по всей видимости, вышедший побегать, находится перед стражами порядка, выполняя упражнение «бег на месте». Внезапно спортсмен в олимпийке, шортах и гетрах срывается с места и начинает убегать от блюстителей порядка.

При этом полицейские спохватились и пытались поймать нарушителя. Они схватили мужчину за одежду, однако, как видно на видео, он вырвался и убежал.