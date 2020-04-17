На Кубани мужчина убил соседа за оскорбление возлюбленной

Алексей Агеев

Таксист изнасиловал пьяную пассажирку на Урале

Новости мира
Завершено расследование уголовного в отношении 25-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в изнасиловании. Об этом пишет портал «Накануне.RU» со ссылкой на СК РФ...
Узнать больше

Банк «Открытие»: больше половины россиян заявили об уменьшении дохода из-за коронавируса

Новости мира
51% россиян и 65% жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают неизбежными для себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. 54% домохозяйств в регионах...
Узнать больше

В Москве умерли еще 13 пациентов с COVID-19

Коронавирус мир
Еще 13 человек с коронавирусной инфекцией умерли в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу...
Узнать больше
-

Проживающего в Тимашевске (Краснодарский край) мужчину приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Он убил соседа. ЧП случилось в ноябре прошлого года.

Погибший пришел в гости к соседу и во время визита оскорбил сожительницу приятеля. Когда конфликт был исчерпан, гость отправился в свой дом. А вот второй мужчина не успокоился. Он последовал за соседом, продолжил разборку, которая из словесной перепалки перешла в драку. Обиженный мужчина нанес несколько ударов ногами и руками обидчику возлюбленной. В итоге потерпевший умер от полученных увечий.

Сожительница погибшего мужчины вызвала на место ЧП правоохранителей и медиков. Врачи констатировали смерть краснодарца. Было проведено расследование в отношении нападавшего. Его признали виновным в смерти соседа и осудили, пишет «Регион Онлайн».

Ранее мы сообщали, что нарушитель самоизоляции убежал от патрульных на улице

Читайте также: В Москве задержан автомобиль «Спецроты»

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей этой недели из разных уголков Рязанской области. В Шиловском районе полицейские заметили в...
Узнать больше

В Рязани начали санитарную обработку города

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Рязани пройдёт масштабная уборка города и обработка его от коронавируса. Об этом сообщалось ранее. 
Узнать больше

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 субботы, 18 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей этой недели из разных уголков Рязанской области. В Шиловском районе полицейские заметили в...
Узнать больше

Апрель, снег, солнце. Instagram-обзор

Новости Рязани
Снег и солнце в апреле? Сегодня погода удивила рязанцев неожиданными изменениями и яркими красками. Необычную красоту многим удалось запечатлеть на снимках и...
Узнать больше

В Рязани целый день не будет работать общественный транспорт

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Рязани не будет работать общественный транспорт. Об этом сообщается на сайте администрации города.  Решение...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Финансовая картинная галерея

Акценты
Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз...
Узнать больше

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Мужчина изнасиловал девочку на глазах у друзей в Кузбассе

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Попавшийся на взятке чиновник в Хакасии строил роскошный особняк