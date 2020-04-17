На Кубани мужчина убил соседа за оскорбление возлюбленной

-

Проживающего в Тимашевске (Краснодарский край) мужчину приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Он убил соседа. ЧП случилось в ноябре прошлого года.

Погибший пришел в гости к соседу и во время визита оскорбил сожительницу приятеля. Когда конфликт был исчерпан, гость отправился в свой дом. А вот второй мужчина не успокоился. Он последовал за соседом, продолжил разборку, которая из словесной перепалки перешла в драку. Обиженный мужчина нанес несколько ударов ногами и руками обидчику возлюбленной. В итоге потерпевший умер от полученных увечий.

Сожительница погибшего мужчины вызвала на место ЧП правоохранителей и медиков. Врачи констатировали смерть краснодарца. Было проведено расследование в отношении нападавшего. Его признали виновным в смерти соседа и осудили, пишет «Регион Онлайн».

Ранее мы сообщали, что нарушитель самоизоляции убежал от патрульных на улице

Читайте также: В Москве задержан автомобиль «Спецроты»