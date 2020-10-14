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Новости мираПроисшествия

Учительница повесила маленького сына на детских колготках в Подмосковье

Никита Брыкин

Под арест отправили учительницу английского языка в Пушкине. Женщина повесила своего сына на детских колготках на шведской стенке. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Несколько дней назад супруг многодетной матери вернулся с прогулки с дочерями и обнаружил жену, которая сидела рядом с повешенным ребенком. На допросе она дала признательные показания.

Проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы прояснить вопрос о вменяемости преподавателя.

Позже стало известно, что у нее уже случались приступы, когда она бросалась на детей с ножом. Женщина несколько раз лежала в больнице, ее лечили от шизофрении, однако сняли с учета.

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