Учительница повесила маленького сына на детских колготках в Подмосковье

Под арест отправили учительницу английского языка в Пушкине. Женщина повесила своего сына на детских колготках на шведской стенке. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Несколько дней назад супруг многодетной матери вернулся с прогулки с дочерями и обнаружил жену, которая сидела рядом с повешенным ребенком. На допросе она дала признательные показания.

Проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы прояснить вопрос о вменяемости преподавателя.

Позже стало известно, что у нее уже случались приступы, когда она бросалась на детей с ножом. Женщина несколько раз лежала в больнице, ее лечили от шизофрении, однако сняли с учета.