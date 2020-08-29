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Новости мираОбщество

Ученый назвал оптимальное время для дневного сна

Иван Федоров

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов заявил, что для восстановления человеку нужно поспать днем всего 20 минут.

«Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется «инерция сна». После глубокого сна восстановление длится от 20 до 40 минут. В рабочих условиях это неудобно», – объяснил специалист.

Он также уточнил, что при наличии ненормированного рабочего дня человек сможет поспать днем час, и это будет полезным для него. После этого бодрости хватит до наступления вечера и ночи.

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По словам Дохорова, что лучше всего отдыхать между 13 и 15 часами днем, так как в это время у людей появляется сонливость сама по себе, сообщает МК.

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