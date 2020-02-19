Ученый назвал опасность кратковременного сна

Доктор биологических наук Владимир Дорохов во время интервью для радио Sputnik заявил, что кратковременный сон является опасным для человека. Специалист напомнил о знаменитых личностях в истории, которые непродолжительно спали. Эксперт перечислил Наполеона, Черчилля, Маргарет Тэтчер, отметив, что не всем людям дан ген короткого сна, соответственно, не все могут выспаться за 4 часа.

В современном мире стандартной нормой сна для взрослых людей является сон в количестве 8 часов за ночь. Специалист заметил, что уменьшение часов сна для обыкновенных людей является смертельно опасным и может приводить к болезням. Среди них доктор наук выделил диабет, ожирение, болезни сердца.

По словам Дорохова, ученые провели исследования и выяснили, что те, кто мало спит долгие месяцы и годы, сокращают свою жизнь на 10-15 лет, сообщает РЕН ТВ.