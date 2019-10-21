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Ученые объяснили феномен Бермудского треугольника

Лайф поделился результатами исследования британских ученых, которые попытались разгадать загадку исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.

По их мнению, в данном районе Атлантического океана возникают «стоячие» 30-метровые волны. Некоторые из них, как сообщается, даже «сдвоенные» и могут просто переломить корабль пополам.

Другое объяснение феномена – гигантский водоворот. Согласно данной теории, он способствует образованию циклонов и даже тайфунов.

Еще одна версия – всему виной газовые гидраты. Это пузырьки газа, которые постоянно всплывают со дна океана. По мнению экспертов, их концентрация в одном месте уменьшает выталкивающую способность воды.

Бермудский треугольник – район в Саргассовом море, в котором якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления.

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