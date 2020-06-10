Участковый сбил толпу людей на тротуаре в Воронеже: есть жертвы

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Регистратор запечатлел момент страшного ДТП в Воронеже. Там участковый, управляя личным автомобилем, сбил на тротуаре троих человек.

ЧП произошло на Ленинском проспекте. В результате наезда один человек погиб, еще двое были доставлены в больницу с травмами.

Представители МВД отметили, что 24-летний участковый в момент происшествия находился не при исполнении служебных обязанностей, ехал на своей машине.

Кроме того, мужчина во время ДТП был трезвым. Причинами ЧП возможно могли стать поломка авто или избежание столкновения с другой машиной. По факту смертельного исхода после ДТП заведено уголовное дело, пишет РЕН ТВ.