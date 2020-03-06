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«Туша жирная»: мэр Подольска заявил на женщину из-за оскорблений

Мэр подмосковного города Подольска Николай Пестов подал заявление в прокуратуру на одну из местных жительниц. Поводом для обращения стало оскорбление, оставленное гражданкой в группе в социальной сети ВКонтакте.

Дело в том, что женщина в Сети назвала политика жирным. Как сообщает «Вечерняя Казань», в паблике были опубликованы фразы: «его тушу жирную проще в окно выкинуть», «к жирному фиг зайдешь».

Сотрудники прокуратуры рассмотрели заявление Пестова, а затем отправили его в мировой суд. Однако судья вернула документ в место отправления, обнаружив в нем множество опечаток.

В ходе «путешествия» бумаг между инстанциями закончился 3-месячный срок рассмотрения административного дела. В итоге дело было закрыто.

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