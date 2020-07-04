Туристы высмеяли любовников за секс в кабинке на пляже

Туристы высмеяли любовников, которые закрылись в кабинке для переодевания и занялись сексом. Этот инцидент случился на одном из пляжей ранее.
Отдыхающие исполнили смешной танец, который был заснят на видео. Ролик выложили в паблике «Типичный Сочи» в социальной сети ВКонтакте. При просмотре можно заметить, как стоящие в очереди перед кабинкой туристы начинают двигаться под музыку.
Пользователи Сети выразили свое недовольство поведением влюбленных в комментариях под шуточным видео. Люди раскритиковали любовников за их наглый поступок, сообщает РЕН ТВ.
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