Туристы высмеяли любовников за секс в кабинке на пляже

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Туристы высмеяли любовников, которые закрылись в кабинке для переодевания и занялись сексом. Этот инцидент случился на одном из пляжей ранее.

Отдыхающие исполнили смешной танец, который был заснят на видео. Ролик выложили в паблике «Типичный Сочи» в социальной сети ВКонтакте. При просмотре можно заметить, как стоящие в очереди перед кабинкой туристы начинают двигаться под музыку.

Пользователи Сети выразили свое недовольство поведением влюбленных в комментариях под шуточным видео. Люди раскритиковали любовников за их наглый поступок, сообщает РЕН ТВ.

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