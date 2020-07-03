В Сочи пара занялась сексом на глазах у отдыхающих

- Advertisement -

На одном из пляжей в Сочи молодые люди уединиться прямо в раздевалке, занявшись сексом на глазах у отдыхающих, пишет портал «Gorod-Novoross».

Судя по всему, звуки любовных утех было слышно далеко за пределами раздевалки. Жители Сочи практически единогласно осудили чересчур раскованных влюбленных. По мнению пользователей, со стороны автора видео записать половой акт на телефон было верхом неприличия.

Отмечается, что за секс в общественном месте грозит штраф, поскольку раздевалка пляже является объектом публичным.