Трое погибли в ДТП с грузовиком под Владимиром

Алексей Агеев
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Три человека стали жертвами страшной аварии во Владимирском регионе. ДТП произошло на территории Собинского района.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказались кадры с места трагедии, которая случилась на 174-м километре федеральной трассы М7 «Волга». Участниками столкновения стали грузовой автомобиль марки Volvo и Лада Гранта. Три человека, ехавших в салоне легкового авто, получили смертельные повреждения и скончались на месте.

Уточняется, что виновником ДТП стал водитель Гранты. Он выехал на встречку и устроил лобовое столкновение.

Ранее сообщалось, что мать и двое детей найдены мертвыми в квартире в Волжске

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