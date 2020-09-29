Трое мужчин изнасиловали девушку, избили и бросили умирать в луже крови

Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в зверском избиении и изнасиловании женщины в Москве, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что ночью 28 сентября в полицию обратилась 47-летняя потерпевшая. Она ла стражам порядка, что она лежит в луже крови на теплотрассе на Новорязанской улице. Прибывшие полицейские и медики обнаружили пострадавшую женщину.

Жертву госпитализировали. Ей диагностировали перелом костей лицевого скелета, множественные ушибы головы и лица.

Женщина призналась, что над ней надругались сразу несколько мужчин. Выяснилось, что злоумышленники были сильно пьяны.