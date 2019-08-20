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Три человека пострадали в ДТП с такси в Москве

Серьезная авария с участием автомашины такси случилась 20 августа на Рублевском шоссе в Москве. В результате ДТП травмы получили три человека.

Известно, что виновником происшествия стал сам водитель такси. Он потерял контроль над машиной, после чего она влетела в препятствие. В итоге тяжелые травмы получил сам шофер и два пассажира такси.

Сообщается, что в число пострадавших входит и гражданин иностранного государства. После аварии на дороге образовался затор в сторону центра столицы, сообщает Москва24.

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