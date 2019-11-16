Три человека погибли в ДТП в Котласе

15 ноября в Архангельском регионе случилась смертельная авария. Автокатастрофа унесла три человеческие жизни.

Все произошло примерно в 21:00 на окружной дороге в городе Котласе. Согласно предварительным данным, виновником ЧП стал водитель Audi Q3. Он потерял контроль над своим ТС и «выскочил» на полосу для встречных машин. Там кроссовер столкнулся с седаном Volkswagen Polo.

В салоне последней машины в момент ДТП были две девушки (одна из них управляла иномаркой), а также еще один пассажир. Они все погибли. Виновник ДТП и пассажирка его паркетника были госпитализированы. Ведется проверка, сообщает news29.

Фото: arh112