Три человека погибли в аварии с такси в Омске

Три человека умерли в результате серьезной аварии, произошедшей ночью на территории Омска. Участниками столкновения стали кроссовер и автомобиль такси.

На улице Бульвар Архитекторов 22-летний таксист, находясь за рулем автомашины Datsun on-DO, столкнулся с паркетником Lexus RX350 под управлением 36-летнего мужчины.

В результате происшествия машины далеко отлетели друг от друга и перевернулись. Datsun и вовсе оказался на тротуаре, получив фатальные повреждения.

В итоге 22-летний таксист и 19-летняя пассажирка его машины умерли на месте трагедии. Еще одна пассажирка Datsun скончалась в медучреждении, сообщает РЕН ТВ.