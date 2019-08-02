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Три человека погибли после поджога дома под Петербургом

Частный жилой дом сгорел в Выборгском районе Ленинградской области. Из-за происшествия погибли двое мужчин и женщина.

На место ЧП приехали эксперты и правоохранители. При осмотре трупов было выяснено, что один мужчина и женщина умерли не от пожара. При этом появилась версия о том, что пожар был устроен неизвестным, чтобы скрыть следы преступления. Также полицейские нашли записку. Затем был проведен допрос соседей, и стало известно, что 50-летний житель Северной столицы пришел в дом и нашел свою гражданскую жену 1973 года рождения в компании другого гражданина 1986 года рождения. Из-за ревности мужчина убил обоих ножом. Затем петербуржец решил лишить себя жизни. Он облил дом топливом, а затем поджег здание, умерев во время пожара.

По факту случившегося продолжается расследование. Ведется подтверждение основной версии ЧП, сообщает Мегаполис.

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