Третьеклассник жестоко избил и ограбил взрослую гостью

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Во Всеволожске 10-летнйи мальчик совершил жестокое и дерзкое преступление. Он избил и ограбил 58-летнюю женщину.

ЧП случилось 14 апреля, когда потерпевшая пришла в гости к подруге. Когда гостья постучала в дверь, ей отворил ученик третьего класса, который также был в гостях. Парень был вооружен молотком и газовым ключом. Ребенок начал бить женщину орудиями по голове и телу. Затем парень взял банковскую карту потерпевшей и сбежал.

Пострадавшую женщину срочно доставили в больницу. Ее состояние было тяжелым (медики диагностировали ЧМТ, перелом теменной кости, сотрясение мозга, перелом ребра). Позднее правоохранители задержали нападавшего. Было установлено, что он сжег банковскую карту жертвы. Известно, что семья мальчика уже состоит на учете в Отделе по делам несовершеннолетних. Теперь полицейские решают вопрос о заведении уголовного дела по факту нападения, сообщает Пятый канал.

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