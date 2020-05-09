Тренер ММА избил продавщицу из-за замечания по поводу масок

В Крыму тренер ММА накинулся на продавщицу, которая сделала ему и его спутнице замечание по поводу отсутствия масок. Инцидент произошёл в посёлке Новый Свет.
Судя по видео, сначала между продавщицей и клиенткой завязалась словесная перепалка. Посетительница вышла из помещения, а затем вернулась туда со своим парнем. Мужчина плюнул в сотрудницу, та кинула в отместку в него банку с огурцами. После этого между ними завязалась драка.
Как пишет ZNAK, мужчина оказался тренером MMA. Задержать его помогли прохожие и участковый. Во время потасовки продавщица оказалась на асфальте. На видео, которое опубликовал сайт РЕН ТВ, видно, что девушка бойца снимает происходящее на телефон.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.
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