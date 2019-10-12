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Tesla представила кресла с жидкостным нагревом и охлаждением

Tesla представила систему обогрева и охлаждения сидений новой генерации. Для этого был использован новый подход: работать механизму помогает жидкость.

В современном мире автомобилистам уже предлагается система обогрева и охлаждения кресел. Но для каждой из функций используется независимая система. Как правило, в сиденья ставят резисторы, которые и помогают греть сидушки. Для охлаждения применяются вентиляторы и воздух от кондиционера. Сотрудники фирмы Tesla создали совершенно новую систему. Патент на нее гласит, что обогрев и охлаждение автокресел будет происходить с помощью дополнительного слоя под обивкой, в котором будет циркулировать жидкость. В этом месте нужно поставить нагревательный и охлаждающий элементы и еще небольшой насос. Воду в такой системе использовать нельзя.

Пока что лучшей жидкостью для обогрева и охлаждения от Tesla является спирт. Пока что нет гарантий, что нововведение будет устанавливаться серийно, сообщает За рулем.

Фото: За рулем

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