Татьяна Буланова исполнила новую песню о «яйцах» ехидны

Певица Татьяна Буланова, ставшая популярной исполнительницей в 90-е года, прославилась благодаря исполнению лиричных хитов. Вся страна пела с ней «Не плачь» и «Ясный мой свет».

На протяжении своей карьеры Татьяна редко отходила от своего амплуа. Возможно, хиты становились более заводными, но тексты песен всегда не выходили «за рамки».

Удивлением для поклонников 51-летней певицы стала её новая песня «Ехидна». В песне есть такие слова:

— Ехидна хочет кричать, хочет тужиться и напрягаться. Ехидна хочет рожать, а не эти дебильные яйца.

Слушатели были шокированы выбором такого репертуара и назвали решение певицы спеть «сомнительный хит» безумием.

Сама Татьяна Буланова так прокомментировала решение спеть песню про ехидну, которая мечтает родить, а не откладывать яйца.

— Я просто как сессионный музыкант была приглашена и воспринимаю эту песню скорее как шутку, — пишут дни.ру

Напомним, что 29 февраля 2020 года Татьяна Буланова выступала в Рязанском цирке. Во время исполнения её хита «Не плачь» от избытка чувств зрительницы бросились в драку и оттаскали друг друга за волосы.