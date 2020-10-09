Татьяна Буланова исполнила новую песню о «яйцах» ехидны

Певица Татьяна Буланова, ставшая популярной исполнительницей в 90-е года, прославилась благодаря исполнению лиричных хитов. Вся страна пела с ней «Не плачь» и «Ясный мой свет».
На протяжении своей карьеры Татьяна редко отходила от своего амплуа. Возможно, хиты становились более заводными, но тексты песен всегда не выходили «за рамки».
Удивлением для поклонников 51-летней певицы стала её новая песня «Ехидна». В песне есть такие слова:
— Ехидна хочет кричать, хочет тужиться и напрягаться. Ехидна хочет рожать, а не эти дебильные яйца.
Слушатели были шокированы выбором такого репертуара и назвали решение певицы спеть «сомнительный хит» безумием.
Сама Татьяна Буланова так прокомментировала решение спеть песню про ехидну, которая мечтает родить, а не откладывать яйца.
— Я просто как сессионный музыкант была приглашена и воспринимаю эту песню скорее как шутку, — пишут дни.ру
Напомним, что 29 февраля 2020 года Татьяна Буланова выступала в Рязанском цирке. Во время исполнения её хита «Не плачь» от избытка чувств зрительницы бросились в драку и оттаскали друг друга за волосы.