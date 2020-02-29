Татьяна Буланова прокомментировала драку во время её выступления в Рязани

Певица Татьяна Буланова дала комментарий телеканалу «Звезда» по поводу драки во время её выступления в Рязани.



Напомним, ранее в интернете было опубликовано видео, на котором запечатлена драка двух женщин. Инцидент случился в рязанском цирке во время концерта «Легенды 80-х и 90-х».



Певица сообщила, что сама узнала о произошедшем из новостей.



– Либо кого-то успокаивали, либо не было ничего там, – сказала Буланова по телефону корреспонденту «Звезды».



Буланова сообщила, что даже не заметила происходящего на зрительских местах и спокойно продолжила выступление.

