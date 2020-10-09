Тамбовчанка выиграла миллион рублей в лотерею

Людмила Пучнина из города Тамбова стала счастливой обладательницей крупного выигрыша.

Такой сюрприз выпал тамбовчанке после покупки билета в лотерее «Гослото «5 из 36». Купить лотерейный билет женщину подвигло два мистических факта.

Накануне Людмиле приснился вещий сон, который предвещал в ближайшем будущем хорошие события.

Вдохновившись сновидением, Людмила подошла к киоску. Разговорившись с продавцом женщина выяснила, что в этот день покупка билета принесла крупный выигрыш жителю Тамбова.

Людмила вспомнила вещий сон и решила «попытать удачу». Билет оказался в прямом смысле «золотым». Продавец, проверяющая числовую комбинацию, сказала, что его обладательница теперь миллионер.

Людмила Пучнина уже решила, куда потратит выигрыш. Её давней мечтой была поездка в Индию и теперь счастливая обладательница миллиона ждёт открытия границ, — пишет Тамбовская жизнь.