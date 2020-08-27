Таксист грязно надругался над заснувшей пассажиркой в Москве

Полицейские задержали водителя такси, который надругался над заснувшей пассажиркой. Об этом стало известно газете «Московский Комсомолец».

Инцидент произошел утром 23 августа в Москве. По предварительной информации, девушка ехала на такси со свидания с парнем. Находясь на заднем сидении, она уснула. Она проснулась, когда почувствовала, что ее кто-то трогает. Девушка открыла глаза и увидела водителя, который щупал ее в интимных местах.

Девушка закричала, а таксист вернулся за руль и повез дальше. Потом между ними возникла потасовка. Мужчина высадил ее возле МКАД и оставил одну.

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Выяснилось, что таксист был уроженцем одной из стран СНГ. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.