Сына депутата Госдумы осудят за избиение прохожего

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти человек, которые обвиняются в нападении на пешехода. Им избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом пишет РЕН ТВ.

Речь идет о компании в возрасте от 19 лет до 21 года. Подозреваемые ехали на машине Toyota Camry в Москве. Водитель нарушил ПДД у перехода на проспекте Вернадского. Один из парней спровоцировал словесный конфликт с пешеходом. Затем приятели вышли из салона и стали избивать прохожего.

В результате потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести. Злоумышленники с места преступления скрылись.

Как пишет РИА Новости, среди подозреваемых оказался сын депутата Госдумы Мурада Гаджиева.