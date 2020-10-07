Священника за сутенерство приговорили к колонии в Ленобласти

Суд в Ленобласти вынес приговор священнику за организацию проституции и вовлечение в нее жительниц Белоруссии. Об этом стало известно порталу Регион Online.

Инцидент произошел в 2017 году. Сообщается священник из храма святых апостолов Петра и Павла Всеволожского района находился в Витебске. Он пытался вывезти в Петербург женщин, которые впоследствии должны были заниматься проституцией. Батюшку «взяли» при штурме притона.

Суд в Белоруссии приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы за сутенерство. Для отбывания наказания осужденного отправили в Россию. Всеволожский городской суд признал приговор.