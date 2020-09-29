Суд признал виновными родителей, жонглировавших малышом

В Сочи завершился суд над родителями, которые жонглировали собственным ребенком, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее соцсети буквально взорвало видео, снятое семейной парой. На видео отец размахивал девочкой Шуткой – именно такое имя ей дали «любящие» родители – как пластмассовой куклой.

Выяснилось, что семья проживала в палатке в лесу, где творилась полная антисанитария. Взрослые регулярно употребляли наркотики, а мать девочки кормила дочь грудным молоком, будучи в состоянии наркотического опьянения.

Отец совершал резкие движения и подвергал опасности жизнь дочери, также находясь под воздействием наркотиков.

Родителей признали виновными. Приговор оказался суровым – штраф в 30 тысяч рублей, а отец семейства отправится в колонию на четыре месяца за хранение наркотиков. Их могут лишить родительских прав. Младенца решили забрать бабушка с дедушкой.