Суд отказал священнику-педофилу в домашнем аресте в Оренбурге

Промышленный районный суд в Оренбурге продлил арест подозреваемому в педофилии священнику. Об этом пишет портал «Вести».

Сообщается, что Николай Стремский останется под стражей до 23 сентября. Подсудимый и сторона защиты просили изменить меру пресечения на домашний арест, однако им отказали в ходатайстве.

Настоятель обвиняется в изнасиловании и других действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. На воспитании у подсудимого в поселке Саракташа находилось шесть несовершеннолетних из детских домов. В 2018 году священник многократно совершал в отношении опекаемых детей развратные действия, в том числе изнасилование.

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Региональная епархия наложила запрет на служения Стремского.