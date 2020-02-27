Стулья по 100 тысяч за каждый купили для музшколы в Пскове

54 стула стоимостью 100 тысяч рублей каждый были куплены в Пскове. Они были приобретены для музыкальной школы.

Мебель выполнена из бука и имеет бархатную обивку. За нее заплатила горадминистрация, использовав федеральный бюджет.

– Деньги пришли в середине года, освоить их нужно было до конца года, а неосвоенные средства вернуть. Переделывать проект тоже было бессмысленно, потому что мы бы вернули деньги обратно и назад их не получили бы, – прокомментировал ситуацию губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Политик отметил, что сотрудники полиции уже в курсе произошедшего. Было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает Вечерняя Казань.