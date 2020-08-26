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Стало известно, в каких условиях живут пенсионеры в пансионате под Москвой

Иван Федоров

Стало известно, в каких условиях проживают пенсионеры в подпольном доме престарелых на территории городского округа Солнечногорск в Московской области. Детали раскрыли журналисты РЕН ТВ, побывавшие на месте событий.

Уточняется, что пожилые люди проживают в ужасных условиях. Многие из постояльцев не понимают, где они, не помнят свои имена, лежат полуголыми на незастеленных кроватях. Некоторые старики заявили, что их бьют. Было замечено, что у людей есть синяки на лицах.

Некоторые постояльцы размещены не в комнатах, а на чердаке коттеджа. Заметно, что всем пожилым людям нужна помощь врачей. Почти все пожаловались на качество питания. За «уход» родственники престарелых платят по 800 рублей в сутки, 24 тысячи рублей в месяц.

«Плохо с едой. Очень даже нехорошая. Единственный раз было нормально, когда дочь моя приезжала ко мне, она сказала: «Ой, как вкусно кормят здесь». А потом всё. Еда хреновенькая, простите за выражение», – заявила одна из жительниц подпольного пансионата.

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Согласно предварительной информации, дом престарелых в коттедже открыл некий бизнесмен без лицензий. По документам это просто частный дом. Проверку уже проводили и выявили множество нарушений. Владелец дома, сдавший его в аренду, заявил, что даже не подозревал об ужасах, которые творятся внутри.

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