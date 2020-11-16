Стало известно о попытке супруги мэра Томска избавиться от 1,3 миллиарда рублей

Жена арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Галина во время обысков в квартире выбросила в окно 1,3 миллиарда рублей в попытке избавиться от денег. Об этом пишет «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что супруга градоначальника выкинула на улицу подушку из спальни. Ее якобы поймал водитель одного из местных предприятий и попытался спрятать ее в салоне машины. Однако его задержали.

По предварительным данным, в подушке находились пластиковые карты швейцарских и отечественных банков, где на счету семьи было порядка 1,3 миллиарда рублей

Напомним, что 14 ноября Кляйна арестовали на два месяца. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий». Сотрудники ФСБ задержали главу Томска во время селекторного совещания 13 ноября.