Спрогнозирован пик эпидемии коронавируса в России

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Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн считает, что пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц. Об этом он заявил в беседе с НСН.

По его словам, в нашей стране пандемия идет медленно. Однако он обратил внимание, что Италии несколько недель назад ситуация не казалась «серьезной».

«Сейчас там значительная катастрофа», — отметил эксперт.

Альштейн утверждает, что России введены ограничительные меры, которые помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Для поддержания хорошего самочувствия он рекомендует россиянам одиночные прогулки на свежем воздухе.