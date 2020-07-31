Специалист назвал первые симптомы развития рака

Руководитель РОО «Амбулаторный врач» и Института амбулаторной терапии, заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин рассказал «АиФ», какие симптомы могут указывать на развитие рака.

По его словам, онкология сейчас выходит на второе место в списке причин смертности в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе и среди людей моложе 45 лет. Поэтому важно обращать внимание на признаки, которые могут сигнализировать о появлении заболевания. Ведь при ранней диагностике шансы у пациентов на излечение выше.

Среди этих симптомов – изменение ритма дефекации и мочеиспускания. Также вас должны насторожить незаживающие язвы, необычные кровотечения и кровянистые выделения. Опухоль или уплотнение в груди, мошоке или других местах также повод для немедленного визита к врачу.

Кроме того, стоит провериться, если у вас нарушено пищеварение, возникают трудности при глотании, не проходит кашель или изменяется голос. Также обращайте внимание на внешний вид родинок и бородавок – если он изменится, также идите к врачу.