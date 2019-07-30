Сотрудники Росконтроля назвали самые токсичные зубные пасты

Работники Росконтроля произвели проверку популярных у жителей РФ марок зубной пасты. Оказалось, что два из семи тестируемых брендов являются токсичными.

В исследовании принимали участие товары таких торговых марок, как Blend-a-med, «Новый жемчуг», Biomed, «Пародонтол», Splat Professional, «Лесной бальзам» и President. В первую очередь, пасты проверили на возможность отбеливания зубов – это было написано на упаковке товара. Выяснилось, что из 7 брендов только «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med реально могут выполнять заявленные функции. А вот Splat Professional совершенно не обладает отбеливающим эффектом.

Токсичными специалисты признали «Новый жемчуг» и Biomed. По итогам проверки производители Biomed сделали пасту нетоксичной. А производители «Нового жемчуга» ничего не предприняли, после этого данный товар был внесен в черный список из-за своей небезопасности, сообщает Сиб Фм.