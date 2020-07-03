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Новости мираОбщество

Сотрудники Роскачества рассказали, как спасти ноутбук от перегрева в жару

Алексей Агеев
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Работники Роскачества объяснили, какими способами можно спасти ноутбук от перегрева во время жары. О плохой реакции устройства на жаркую погоду говорят шум от девайса, чрезмерный нагрев, падение частоты кадров и замедленная работа. Кроме того, о неисправности ноутбука могут говорить медленный набор заряда аккумулятором или быстрая потеря заряда. Страшнее всего – внезапное отключение ноута. Его можно ожидать, если вентилятор перестал подавать признаки жизни.

Сотрудники Роскачества призвали не заставлять ноутбук выполнять ресурсоемкие процессы в жаркую погоду и в то время, когда аккумулятор устройства заряжается. Также не нужно закрывать ноутбук, не выключая его. Эксперты советуют проводить чистку корпуса минимум раз в год.

Дома ноутбук можно обдуть вентилятором, охладив устройство и климат вокруг него. Также можно чаще вытирать пыль. Лучшим решением будет покупка охлаждающей подставки под ноут, на которую устанавливаются дополнительные кулеры.

Работники Роскачества объяснили, какими способами можно спасти ноутбук от перегрева во время жары. О плохой реакции устройства на жаркую погоду говорят шум от девайса, чрезмерный нагрев, падение частоты кадров и замедленная работа. Кроме того, о неисправности ноутбука могут говорить медленный набор заряда аккумулятором или быстрая потеря заряда. Страшнее всего – внезапное отключение ноута. Его можно ожидать, если вентилятор перестал подавать признаки жизни.

Сотрудники Роскачества призвали не заставлять ноутбук выполнять ресурсоемкие процессы в жаркую погоду и в то время, когда аккумулятор устройства заряжается. Также не нужно закрывать ноутбук, не выключая его. Эксперты советуют проводить чистку корпуса минимум раз в год.

Дома ноутбук можно обдуть вентилятором, охладив устройство и климат вокруг него. Также можно чаще вытирать пыль. Лучшим решением будет покупка охлаждающей подставки под ноут, на которую устанавливаются дополнительные кулеры.

Эксперты заявили, что лучше не оставлять работать компьютер на плотной поверхности (вроде одеяла и пледа), в автомобиле или непроветриваемой комнате. Наконец, необходимо убирать ноутбук от прямых солнечных лучей, пишет РЕН ТВ.

Эксперты заявили, что лучше не оставлять работать компьютер на плотной поверхности (вроде одеяла и пледа), в автомобиле или непроветриваемой комнате. Наконец, необходимо убирать ноутбук от прямых солнечных лучей, пишет РЕН ТВ.

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