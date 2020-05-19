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Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи

Никита Брыкин
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Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.

Инцидент запечатлели очевидцы. По предварительной информации, находящийся на карантине решил совершить прогулку. Однако, судя по всему, он оказался спортсменом. Мужчине не составило труда убежать от росгвардейцев в подъезд. Подробности уточняются.

Судя по опубликованным кадрам, авторы видео сопереживали беглецу.

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