Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи

Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
Инцидент запечатлели очевидцы. По предварительной информации, находящийся на карантине решил совершить прогулку. Однако, судя по всему, он оказался спортсменом. Мужчине не составило труда убежать от росгвардейцев в подъезд. Подробности уточняются.
Судя по опубликованным кадрам, авторы видео сопереживали беглецу.
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