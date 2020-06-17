Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова

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В среду, 17 июня, сотрудники ФСИН приехали в квартиру Михаила Ефремова в Плотниковском переулке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Предположительно сегодня артиста, ставшего участником смертельного ДТП на Смоленской площади в столице, должны допросить. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, фсиновцы должны доставить его к следователю.

Напомним, авария случилась вечером 8 июня. Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался в автомобиль, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Через некоторое время пострадавший водитель умер в больнице.

Ефремова уже допрашивали следователи 11 июня.