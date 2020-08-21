Сотрудница «Дикси» избила покупательницу за кражу шампуня

В городе Жуковский на территории Подмосковья работница магазина «Дикси» избила покупательницу, которую заподозрили в краже шампуня. Момент разборки был заснят на видео. Контент разместили в паблике «Раменское Жуковский», сообщает РЕН ТВ.

При просмотре видео можно заметить, что сотрудница магазина бьет посетительницу по лицу, орет на нее матом.

«Пожалуйста, хватит! Я прошу вас!», – попросила избитая женщина.

Она добавила, что является матерью пятерых детей, пожаловалась, что у нее астма, однако продавщица не поверила. Она стала угрожать, что вызовет полицейских. Собеседница же против приезда стражей порядка не возражала.

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Она говорит, что у нее пятеро детей и астма, но ее оппонентка не верит ей. Сотрудница магазина угрожает, что вызовет полицию, но покупательница не возражает против прибытия правоохранителей.

«Ручки у нее болят. А ножки не хочешь? Чтобы ты сейчас поползла отсюда и забыла дорогу», прокричала в ответ работница магазина.