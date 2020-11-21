Собутыльники зверски избили и выбросили друга в окно в Кургане

Правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 38 и 27 лет в Кургане, которые обвиняются в убийстве 55-летнего знакомого, пишет портал «Kurgan.ru».

Инцидент произошел 18 ноября в квартире по улице Сухэ-Батора. В тот вечер мужчины вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда ли набросились на старшего в компании, жестоко избили его руками и ногами, после чего взяли за ноги и туловище и выбросили из окна квартиры.

Застолье проходило на втором этаже. В итоге потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленникам предъявлены обвинения в убийстве группой лиц по предварительному сговору.