Собчак подаст в суд после нападения в монастыре

- Advertisement -

Телеведущая Ксения Собчак собирается подать иски после нападения на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграм журналистки.

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. На этом замолкаю», — написала она.

Собчак отметила, что у режиссера ее съемочной группы медики зафиксировали перелом кисти. Телеканал «360» опубликовал видео с места случившегося.

Телеведущая снимала приехала съемок фильм об отстраненном от служения схиигумене Сергие, который 26 июня должен был предстать перед церковным судом за свои высказывания относительно коронавируса и закрытия храмов. При посещении Среднеуральского женского монастыря на съемочную группу журналистки напали, избили и отобрали камеру. Ранее сообщалось, что Сергий «захватил» монастырь.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что журналистов предупреждали не нагнетать обстановку вокруг монастыря.