Снятие наличных в магазинах России становится массовым

До конца года Сбербанк оборудует 3 тыс. магазинов для снятия наличных на кассах в 76 регионах России. Об этом рассказал «Известиям» первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

Он добавил, что сейчас сервис реализуется на базе эквайринга пСбербанка и доступен для держателей карт более чем в 2,3 тыс. торговых точек.

В Промсвязьбанке «Известиям» сообщили, что пилотный проект по снятию наличных вместе с покупкой планируют запустить в ноябре, а в банке «Открытие» добавили, что услуга будет доступна со следующего года.

Сервис тестируется Россельхозбанком начиная с апреля 2019-го, в сентябре такую возможность запустил Альфа-банк, а в октябре — Райффайзенбанк, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях.

Впервые о своей заинтересованности в этой услуге заявила и торговая сеть «Магнит»: в ее пресс-службе «Известиям» сообщили, что планируют протестировать технологию. Сервис также будет запущен в сети магазинов ВкусВилл, рассказали «Известиям» в Visa.

На данный момент Billa — единственный крупный ритейлер, который предлагает подобную услугу уже в 170 магазинах по всей России. Там деньги могут снять держатели карт 12 банков с платежной системой MasterСard, рассказали «Известиям» в пресс-службе финансовой корпорации.

Таким образом, на всю страну услуга может быть распространена уже в перспективе одного-двух лет, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»: Не отходя от кассы: снятие наличных в магазинах становится массовым