Следователи уличили педофила в контактах с 900 детьми

Следователям удалось добиться реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 несовершеннолетними девочками. Об этом стало известно «Газете.ru».

Как отметил старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК Вадим Смехнов, у злоумышленника были жена и двое детей. При этом он вел переписку более чем с 900 детьми.

Мужчина не вступал с жертвами в физический контакт, однако более 300 девочек прислали ему фотографии интимного характера.

Отметим, что педофила приговорили к семи годам лишения свободы.