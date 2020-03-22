Следком проводит проверку после смертельного ДТП с автобусами под Тамбовом

Сотрудники Следственного комитета РФ проводят проверку после ДТП, участниками которого стали два автобуса. Авария случилась на территории Тамбовского региона, в Жердевском районе.

Как сообщает РЕН ТВ, на 566-м километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий» два автобуса, которые ехали в попутном направлении, разъехались в сторону обочины, чтобы не столкнуться. Затем одно транспортное средство перевернулось. В итоге два человека получили смертельные травмы и скончались. Еще 16 человек были травмированы.

Теперь по факту случившейся аварии ведется расследование. Следком разместил в Сети видео с места трагедии.