Скоростной режим на федеральных трассах поменяется в некоторых регионах

Роставтодор планирует в ближайшем будущем обдумать вопрос повышения разрешенного порога скорости на федеральных автомобильных дорогах с 90 километров в час до 110.

По данным РИА Новости, уже к следующему году скоростной режим будет увеличен на территории Ярославской, Рязанской, Пензенской и Свердловской областей, а также в Чеченской Республике, Республике Дагестан и Ставропольском крае.

Напомним, что в прошлом году Росавтодор смог реализовать проект увеличения порога скоростного режима до 110 километров в час только на нескольких федеральных трассах. Всего в список включили 121 километр дорог. При этом на некоторых платных участках ФАД можно разогнаться до 130 километров в час.