Скорая помощь во Владимирской области «застряла» на бездорожье

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Вчера, 22 июня, близ деревни Выселки Суздальского района Владимирской области произошло ЧП.

Карета медицинской скорой помощи, направляющаяся по срочному вызову к пациенту застряла на бездорожье.

В течение трёх часов машина буксовала в траншее и не могла выехать из колеи. Соответствующий пост с видео и фото появился в социальной сети ВК в сообществе «Подслушано во Владимире».

В комментариями под постом люди недоумевают, почему очевидцы снимают инцидент на видео и выкладывают в сеть, вместо того, чтобы помочь вытолкнуть машину ,которая едет по срочному вызову к пациенту.