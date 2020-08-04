Скандального блогера избили в Ростове-на-Дону

Блогера Гаспара Авакяна избили в Ростове-на-Дону. По предварительной информации, после нападения он попал в больницу со сломанной челюстью и множественными ушибами. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося.

В конце мая 2020 года блогер Авакян был приговорен судом к 2,5 года колонии-поселения за 4 эпизода вымогательства. По версии следователей, мужчина вымогал у директора автошколы, двух полицейских и врача одной из больниц в Ростове от 30 до 200 тысяч рублей, угрожая распространить компромат на YouTube.

Блогер вместе с адвокатами обжаловали приговор.