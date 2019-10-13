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Синоптик рассказал, когда в Москву придёт предзимье

Особый метеорологический сезон, который специалисты называют предзимье, начнётся в Москве уже на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале недели в столице России начнётся похолодание, к четвергу температура опустится на 5-6 градусов. По слова Вильфанда, вместе с этим «кончится сказка» и начнётся предзимье – метеорологический сезон, который длится с середины октября по середину декабря.

Вильфанд рассказал ТАСС, что у синоптиков, кроме осени, существует ещё один сезон, который и называется предзимье, при этом с календарным временем он не совпадает, а является естественным природным сезоном.

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