Синоптик рассказал, когда в Москву придёт предзимье

Особый метеорологический сезон, который специалисты называют предзимье, начнётся в Москве уже на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



В начале недели в столице России начнётся похолодание, к четвергу температура опустится на 5-6 градусов. По слова Вильфанда, вместе с этим «кончится сказка» и начнётся предзимье – метеорологический сезон, который длится с середины октября по середину декабря.



Вильфанд рассказал ТАСС, что у синоптиков, кроме осени, существует ещё один сезон, который и называется предзимье, при этом с календарным временем он не совпадает, а является естественным природным сезоном.

