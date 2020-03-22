Силовики ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта

-

В пригороде Уфы правоохранители ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Об этом, со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет, сообщает РЕН ТВ.



В субботу, 21 марта, около 17 часов на одной из дорог в пригороде Уфы силовики попытались остановить машину с подозреваемым.



– На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь, – говорится в сообщении.



После этого началась перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит. На месте найдены его пистолет и готовая к применению бомба.



Правоохранители и мирное население не пострадали.

