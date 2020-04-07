Схождение Благодатного огня покажут онлайн

Церемония схождения Благодатного огня пройдет в Великую Субботу, 18 апреля, «без присутствия паломников», число участников будет сокращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Израиля.

Уточняется, что участниками церемонии будут «порядка 10 человек». При этом онлайн-трансляция церемонии из Храма Гроба Господня будет проводиться на весь мир.

Известно, что некоторые государства пришлют авиалайнеры для получения Благодатного огня. По окончании праздничной церемонии огонь доставят «к Яффским воротам Старого города Иерусалима», а затем в аэропорт Бен-Гурион.