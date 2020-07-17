Пятница, 17 июля, 2020
16.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Шквалистый ветер снес крыши более 30 домов в Приамурье

Иван Федоров

Шквалистый ветер снес крыши более 30 домов на территории Октябрьского района Амурской области. Фото и видео с места нашествия непогоды выложили в соцсети.

На кадрах можно заметить поваленные деревья, бушующий ветер, который сносит все на своем пути. Уточняется, что в результате нашествия ненастья обрушились две водонапорные башни.

Как сообщили сотрудники МЧС, ветер частично оставил без крыши 21 здание, 15 многоквартирных домов, а также 6 социальных объектов. Режим ЧС введен в регионе из-за непогоды, сообщает РЕН ТВ.

Читайте также: Выбросившая в мусор ребенка жительница Ессентуков объяснила свои действия

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяНиколай Любимов выступил с обращением к рязанцам в связи с коронавирусом
Следующая статьяВ Рязани начал работу светомузыкальный фонтан

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани начал работу светомузыкальный фонтан

Администрация
Со среды, 15 июля, в Рязани начал работу светомузыкальный фонтан у Дворца торжеств на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам в связи с коронавирусом

Новости Рязани
Глава региона напомнил жителям Рязани и области, что никто не отменял режим самоизоляции для пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Кроме того, все открытые объекты должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
Узнать больше

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

Новости мира
Цены на газ для населения России повысятся с 1 августа. Приказ об их индексации выпустила Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщает ТАСС. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам в связи с коронавирусом

Новости Рязани
Глава региона напомнил жителям Рязани и области, что никто не отменял режим самоизоляции для пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Кроме того, все открытые объекты должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
Узнать больше

Рязанцы приблизились к разгадке тайного смысла рекламных щитов с грустной девушкой

Новости Рязани
Рязанцы обнаружили в социальной сети Instagram новый аккаунт. Именно он ведёт к разгадке тайного смысла рекламных щитов с изображением грустной девушки. Жителей...
Узнать больше

В Рязани стартует долгожданный юбилейный сезон рыбатлона

Новости Рязани
Десятый сезон рыбатлона начнется в субботу 25 июля в Рязани на 3-м Борковском карьере, напротив гипермаркета «Лента». Стать рыбатлонистом приглашают всех желающих...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Кто не «обновляется», тот мечтой мошенника называется!

Акценты
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему необходимо регулярно обновлять ПО на своих устройствах, и чем чреват отказ от обновлений.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+