Шквалистый ветер снес крыши более 30 домов в Приамурье

Шквалистый ветер снес крыши более 30 домов на территории Октябрьского района Амурской области. Фото и видео с места нашествия непогоды выложили в соцсети.

На кадрах можно заметить поваленные деревья, бушующий ветер, который сносит все на своем пути. Уточняется, что в результате нашествия ненастья обрушились две водонапорные башни.

Как сообщили сотрудники МЧС, ветер частично оставил без крыши 21 здание, 15 многоквартирных домов, а также 6 социальных объектов. Режим ЧС введен в регионе из-за непогоды, сообщает РЕН ТВ.

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