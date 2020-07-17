Выбросившая в мусор ребенка жительница Ессентуков объяснила свои действия

На территории Ставрополья осуждена местная жительница, которая родила ребенка на территории хозяйственного магазина в Ессентуках, а затем выбросила малыша в мусор.

Инцидент случился в сентябре прошлого года, сообщает Комсомольская правда со ссылкой на правоохранительные органы. 35-летняя жительница Ессентуков сбежала в туалет в магазине, когда начала рожать. Оттуда она вернулась с пакетом в руках. В нем был ребенок. Свои дальнейшие действия женщина объяснила во время расследования.

– Держа ребенка на руках, я понимала, что он мне не нужен. И решила избавиться от него именно таким способом, – рассказывает мать о решении выбросить ребенка.

Ее поступок засняли камеры видеонаблюдения. Также странное поведение женщины увидели продавцы хозмагазина. Они последовали за новоиспеченной матерью и немногим позднее нашли пакет с маленькой девочкой в мусорке за павильонами. Ребенка удалось спасти.

Во время суда было признано, что мать пыталась убить ребенка, выбросив в урну, однако сделать это ей не удалось. В итоге женщине было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

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